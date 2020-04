ALPI no brinda atención con especialistas, pero realiza venta de productos elaborados por operarios para poder financiarse

La responsable de ALPI, Liliana Cantisano, aseguró que por el momento no se está brindando atención de rehabilitación. Se atiende demandas de alquiler y renovación de elementos o pago de los mismos. Además concretan la venta de productos elaborados por los propios operarios de la institución para poder tener ingresos económicos que faciliten el mantenimiento del lugar.

“No estamos brindando la atención de rehabilitación, porque los especialistas todavía no pueden realizar atenciones. En cuanto al taller tampoco, porque nuestros operarios no están concurriendo y no pueden hacerlo porque trabajan uno en contacto con el otro. La actividad de ALPI es tener de 8 a 12 horas abierto, para quienes tienen que alquilar o renovar elementos o abonar alquileres”, detalló.

Cantisano indicó que también se está desarrollando otra actividad, ya que nosotros somos una entidad que no está subvencionada, por lo que la dificultad económica que tenemos no escapa a la de otros. Nuestra preocupación es poder seguir abonando sueldos y continuar con el mantenimiento del edificio”.

Anticipó que en este momento, se está desarrollando la venta de productos como bolsas de residuos y sobres elaborados por los operarios de Alpi y barbijos con triple capa de friselina a un valor de 50 pesos.

Por consultas pueden comunicarse al teléfono 423557 o acercarse a Quintana 318.

