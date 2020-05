ALPI: “nos apoyamos en la colaboración de la comunidad y seguimos adelante”

22 mayo, 2020 Leido: 20

Desde ALPI aseguran que por la pandemia la economía de la institución se vio muy afectada, aunque advirtieron que un grupo de colaboradoras trabaja para elaborar productos que, a partir de su venta, permitan reunir dinero para distribuir entre los operarios, que por esta situación no pueden concurrir.



Liliana Cantisano, responsable de la entidad, indicó esta mañana a LU 24: “La realidad es difícil. Tenemos obligaciones fijas importantes como los sueldos. Comenzamos cuando se pudo reabrir con el alquiler de los elementos de ortopedia y en este momento se autorizaron a trabajar algunos profesionales de especialidades médicas, pero ocurre que las atenciones se hacen con bastantes restricciones y por ello los pacientes son pocos, aunque de a poco vamos poniendo en funcionamiento la institución”, dijo.

Indicó que los operarios aún no pueden concurrir “y no hay fecha de cuándo podrá ser. Tenemos algunas colaboradoras que trabajan para seguir produciendo cosas que ellos hacen cuando están en el taller para ponerlas a la venta y recaudar dinero que es repartido. Tenemos en venta barbijos, bolsas de residuos y también se elaboran budines de limón”.

Aclaró que “no obtuvimos el beneficio del 50 por ciento para pagos de sueldos que ofrecía el gobierno, asique nos apoyamos en la colaboración de la comunidad, pese a los inconvenientes seguimos adelante”.

Volver