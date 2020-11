Alquileres: Se espera una exitosa temporada de verano a pesar de la pandemia

Oscar Jaureguibere, comerciante y propietario de viviendas en Claromecó comentó en LU24 qué se espera de la temporada de verano en cuanto al arribo de turistas. Al respecto afirmó “hay muchas consultas por los alquileres de casas, se espera que sea una muy buena temporada”.

En cuanto a los cuidados y las medidas de seguridad e higiene para la prevención contra el COVID mencionó que “todavía no tenemos un protocolo concreto”, por lo que habría que evaluar los protocolos para la entrada y salida de turistas, por ejemplo si las casas se van a alquilar por un tiempo mínimo de estadía, hacer un descanso de al menos dos días entre inquilino e inquilino para realizar una profunda limpieza de las mismas, etc. Medidas de protocolo sanitario que, según Jaureguibere, se espera que las decrete el Ente Descentralizado Claromecó o el municipio de Tres Arroyos.

En el plano económico, los valores de los alquileres se estiman un aumento de un 30 a un 45% aproximadamente. Los salones disponibles para alquilar ya están todos reservados, pero con las viviendas hay mucha cantidad de consultas y no tantas reservas, ya que hay mucha incertidumbre por parte de los turistas a la hora de confirmar estadía, ya que dependiendo del lugar del país de donde pretendan arribar va a depender las habilitaciones o permisos que se otorguen.

Jaureguibere declaró que en comparación a la temporada 2019/2020 que fue “de regular a mala”, no solamente por la crisis económica sino también por cuestiones climáticas, se espera que la temporada 2020/2021 será muy exitosa a pesar de la situación de pandemia que se atraviesa.

Inmobiliaria Vento: “Se intenta que las estadías sean de al menos 7 días”

También en comunicación con LU24, desde la inmobiliaria Vento, su propietaria Andrea Pérez comentó que “considerando la demanda y que también hay clientes que ofrecen sus propiedades para alquilar en Claromecó y se estima, también, que va a ser una temporada de buena a muy buena”

En disponibilidad, hay casas, departamentos más chicos y un complejo de unos 5 departamentos muy bien ubicados, la mayoría con capacidad para alrededor de 6 personas. El día está costando entre 3000 a 3800 pesos, y se tendrá consideraciones de precio cuando sean alquileres por muchos días.

Andrea Pérez informó a esta emisora que se está intentando que las estadías sean de al menos 7 días, para poder cumplir con protocolos de cuidados contra el coronavirus.

En cuanto los fines de semana largos pretemporada, en noviembre se están ofreciendo promociones “ajustada al bolsillo de todos”, por ejemplo departamentos en el complejo a un valor 5500 pesos la estadía para todo el próximo fin de semana largo.

