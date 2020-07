Alta morosidad de los padres del Colegio Holandés, obliga a pedir donaciones para no cerrar

La Directora del Colegio Holandés, Patricia Zurita, dio a conocer través de esta emisora la Creación de un Fondo de Emergencia por parte de la entidad educativa, con el fin de que la comunidad toda pueda ayudar económicamente y así evitar el cierre del establecimiento. La situación se da a partir de la pandemia, que afecta directamente en el pago de los aranceles a raíz de la morosidad registrada por parte de las familias de los chicos que asisten.

“Estamos viviendo un tiempo complejo, donde el colegio está solventando una situación difícil y no hay un plazo que se prevea en que se pueda cortar y el colegio está en una situación difícil. Lo que recibimos del Estado alcanza para cubrir solo un 20 por ciento, del resto se hace cargo el colegio, y se ha creado un Fondo Educativo para la familia del colegio, ex alumnos o alguna institución que quiera aportar algo”, indicó.

Aseguró que no han recibido la ayuda que brinda el Estado y que se ha solicitado ese aporte. “Hemos pensado en pedir créditos, pero bueno nos generaría pagar una cuota extra”.

Consideró que aumentó mucho la morosidad en el pago del arancel “porque la situación es difícil para muchas familias y lo que dejan de pagar es el colegio”.

Por este motivo, anticipó que se abrió una cuenta a nombre de la Asociación Cultural de la Iglesia Reformada en el Banco Provincia y en la Cooperativa Alfa.

“Pedimos a la gente que aporten lo que puedan. En abril del 2021 cumpliremos 75 años y no tenemos ganas de que el colegio cierre por esta situación, por eso necesitamos de toda la comunidad”.

Recordó que los sueldos se abonan en un 70 por ciento por parte del colegio. Un 20, recibimos del Estado. Son 130 trabajadores, para 740 alumnos en total y encima en maternal muchos se dieron de baja”.

