(audio)Alto acatamiento al paro docente en Tres Arroyos

3 agosto, 2026 28

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Este lunes se llevó a cabo un paro nacional docente, convocado por CTERA. Griselda Fernández, secretaria general de SUTEBA Tres Arroyos, expresó que hubo “un gran acatamiento en la ciudad y en todo el país”.

Realizando un balance, Fernández dijo que la adhesión fue alta, con números que extraoficialmente están por encima del 70% de acatamiento. La secretaria de SUTEBA local, además, expresó que hubo una significativa movilización en capital, en defensa de “los derechos ganados, los fondos para educación, reclamos por programas y planes que están cortados, por la restitución del FONID, paritarias, la gran deuda que se tiene con los docentes”, cerró.

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