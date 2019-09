Alto acatamiento al paro docente en Tres Arroyos

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) llevó adelante este jueves un paro nacional por 24 horas en todo el país tras la muerte de dos profesoras en un accidente automovilístico cuando regresaban de una manifestación en la provincia de Chubut.



En Tres Arroyos la medida de fuerza tuvo un alto acatamiento informó a LU 24 la secretaria general de Suteba, Marcela Molina. “En el distrito el acatamiento fue importante y además es un acatamiento en solidaridad porque la docencia es una sola en nuestro país, somos un país federal entonces la docencia es una sola, no importa las diferencias que tengamos en cuanto a las provincias”, dijo.

Contó que los docentes chubutenses no están cobrando sus salarios y los que cobran lo hacen de forma escalonada en 3 cuotas y tiene cortada su obra social: “Es obligación del gobierno nacional la ayuda económica a todas las provincias que no puedan cumplir con los sueldos de los docentes, nosotros le reclamamos al gobierno nacional que vaya en auxilio de la provincia de Chubut hasta que regularice la situación y esto no está pasando”, indicó.

Y agregó: “Si esta situación se hubiese resuelto hace dos semanas cuando Ctera realizó el primer paro, hoy tendríamos a las compañeras dentro de las escuelas dando clases y con sus familias”.