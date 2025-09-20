Alumnas de Beatriz Pedersen inauguraron su muestra en el Mulazzi
Este viernes, quedó inaugurada en la Sala Mayor del Museo Mulazzi, la exposición de trabajos del taller de alumnas de la profesora y artista plástica Beatriz Pedersen.
La “Muestra de Pintura Contemporánea”, refleja los trabajos de cada alumna, que presentaron obras generadas a partir de su inspiración o deseo de plasmar proyectos artísticos que quieren ver y disfrutar, trasladando la enseñanza de Pedersen y su guía para desarrollarlas.
Con una importante presencia de público, fue una oportunidad para disfrutar del arte, ya que se aprecian diferentes temáticas y técnicas, como óleo, acrílico, acuarelas y mixtas, en función de lo que cada una quiere plasmar y la obra requiere.
Se apreció la posibilidad de disfrutar, de compartir la mirada de la profesora y de ellas con sus familias, y además apreciar el encuentro de personas que, con un mismo objetivo, no sabían que en ese espacio se iban a encontrar.
La muestra se puede observar en el Museo Mulazzi, Avenida San Martín 323, en los horarios habituales de atención, de 7:00 a 14:00.