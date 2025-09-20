Alumnas de Beatriz Pedersen inauguraron su muestra en el Mulazzi

20 septiembre, 2025 0

Este viernes, quedó inaugurada en la Sala Mayor del Museo Mulazzi, la exposición de trabajos del taller de alumnas de la profesora y artista plástica Beatriz Pedersen.

La “Muestra de Pintura Contemporánea”, refleja los trabajos de cada alumna, que presentaron obras generadas a partir de su inspiración o deseo de plasmar proyectos artísticos que quieren ver y disfrutar, trasladando la enseñanza de Pedersen y su guía para desarrollarlas.

Con una importante presencia de público, fue una oportunidad para disfrutar del arte, ya que se aprecian diferentes temáticas y técnicas, como óleo, acrílico, acuarelas y mixtas, en función de lo que cada una quiere plasmar y la obra requiere.

Se apreció la posibilidad de disfrutar, de compartir la mirada de la profesora y de ellas con sus familias, y además apreciar el encuentro de personas que, con un mismo objetivo, no sabían que en ese espacio se iban a encontrar.

La muestra se puede observar en el Museo Mulazzi, Avenida San Martín 323, en los horarios habituales de atención, de 7:00 a 14:00.

Volver