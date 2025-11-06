Alumnos balcarceños presentarán un auto eléctrico en el Desafío ECO YPF

Con entusiasmo y muchas horas de trabajo a cuestas, los alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Lucas Kraglievich” de Balcarce ultiman detalles para representar a esa ciudad, en una nueva edición del Desafío ECO YPF 2025, que se desarrollará este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

La delegación integrada por estudiantes y docentes de la especialidad Automotores se sumará a equipos provenientes de distintos puntos del país en esta competencia que combina educación técnica, movilidad sustentable y espíritu competitivo.

El docente Gustavo Gugliotta, referente del proyecto, habló con FM Ilusiones, detalló el mismo y sostuvo que el pasado fin de semana ya los alumnos probaron su auto eléctrico en el kartódromo Juan Manuel Fangio. El viernes vamos a estar viajando para Concepción”.

Además, adelantó que la presentación oficial del vehículo fue este jueves en vísperas del viaje. “Los chicos están muy comprometidos, fue un trabajo de muchos meses en el taller, con pruebas, ajustes y puesta a punto del auto”, comentó destacando el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento de la institución.

