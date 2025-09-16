Alumnos de 7mo. año de la E.E.S.T N°1 presentes en la Expo Rural

Los alumnos de 7mo. año de la E.E.S.T N°1, de la Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, junto a las docentes de Laboratorio de Bromatología y Laboratorio de Procesos Industriales (II), asistieron la jornada del viernes a la 168° EXPO RURAL organizada por la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

Recorrieron la muestra y realizaron intercambios y entrevistas con productores locales y regionales vinculados con la producción agroalimentaria. Además, participaron de las distintas propuestas ofrecidas en el evento.

Desde la institución agradecen a la Sociedad Rural por recibir y acompañar a la escuela en su propuesta de formación técnica.

