Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos visitaron el Museo Mubata

2 diciembre, 2025 49

Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos con sede en EP 27 visitaron el Museo Mubata, formando parte de la propuesta “El Museo se acerca a las escuelas” de este año, donde el profesor Bruno llevó una actividad para realizar allí con los alumnos y ellos prometieron visitar luego la sede.

Realizaron un recorrido general y posteriormente se centraron en una pintura para analizar la misma y conocer la historia de su pintor. Agradecemos la iniciativa del profesor de brindar la posibilidad para que distintas escuelas conozcan el museo.

