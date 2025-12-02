Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos visitaron el Museo Mubata
Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos con sede en EP 27 visitaron el Museo Mubata, formando parte de la propuesta “El Museo se acerca a las escuelas” de este año, donde el profesor Bruno llevó una actividad para realizar allí con los alumnos y ellos prometieron visitar luego la sede.
Realizaron un recorrido general y posteriormente se centraron en una pintura para analizar la misma y conocer la historia de su pintor. Agradecemos la iniciativa del profesor de brindar la posibilidad para que distintas escuelas conozcan el museo.