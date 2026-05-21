Alumnos de la Primaria 54 visitaron el Museo de Bellas Artes

21 mayo, 2026 0

En el marco de las visitas guiadas impulsadas desde el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) a partir del envío de propuestas institucionales a Inspección y a distintas áreas educativas, se recibió la visita de alumnos de 3° año de la EP N°54, acompañados por la docente Natalín Borsch.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el funcionamiento del museo, la organización de sus salas y la manera en que se desarrollan las exposiciones y muestras de artistas. A través de una propuesta pedagógica y participativa, trabajamos sobre uno de los géneros fundamentales de la historia del arte: la naturaleza muerta, analizando sus características y elaborando entre todos sus propios conceptos e interpretaciones.

La visita también incluyó el recorrido por la muestra itinerante “Raíces mestizas”, de la artista local Melina Campano, exposición que podrá visitarse hasta fin de mes en el Museo.

Desde el MUBATA continúan fortaleciendo el vínculo entre arte y educación, entendiendo al museo como un espacio de aprendizaje, reflexión y construcción colectiva de experiencias culturales.

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