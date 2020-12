Alumnos del CEC 801 entrevistaron al Ministro de Educación de la Nación

El Ministro de Educación de la Nación fue entrevistado por alumnos del Centro Educativo Complementario N° 801, a través de la aplicación zoom, y como cierre final del año escolar.



La directora educativa, Liliana Larriegue, contó que la propuesta surge tras el receso de invierno y viendo que los estudiantes estaban muy desmotivados. “Comenzó como un proyecto de radio donde había varias secciones y una de ellas era la entrevista, obviamente empezamos con entrevistas muy tímidas donde los chicos comenzaron hacer algunas preguntas y esto los fue entusiasmando y terminó la semana pasada haciéndole una entrevista al ministro de educación”, dijo a LU 24.

También mencionó que fue una hora de zoom aproximadamente, en donde después se editó, se le hizo una entrada en la que se presenta al CEC y un cierre: “Tuvimos que apelar a recursos que por ahí no conocíamos pero esta situación en particular nos llevó a que tengamos que incursionar por ahí en lugares no muy conocidos para nosotros”.

Por último, valoró el entusiasmo de los alumnos, que tiene entre 9 y 11 años, y destacó el compromiso que tuvieron: “El entusiasmo fue constante y tuvieron muchas ganas de hacer más preguntas, de investigar a la persona que iban a entrevistar. Fue un grupo muy reducido porque obviamente el problema de la conectividad es que nos excede, pero el grupo que trabajo lo hizo con muchísimo compromiso”.

