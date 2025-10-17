Alumnos del Colegio San José de Orense en LU 24

En una recorrida por la ciudad, comenzando por LU 24, alumnos del Colegio San José de Orense visitaron nuestra emisora.

La directora, hermana Blanca Luz, dijo inicialmente que “es un placer estar compartiendo esta mañana tan hermosa, vinimos a visitarlos, y agradeció la oportunidad, a la vez que mandó un saludo a toda la comunidad, a los padres en Orense que nos están escuchando”, y manifestó que acompañaban a la delegación las docentes Mariela, docente de tercero en el área de matemáticas y ciencias sociales quien expresó que “trabajamos respecto a la ciudad por lo que hacemos este recorrido por las calles y llegamos hasta la radio”, en tanto Mery explicó que “queríamos conocer LU 24 ya que tenemos un proyecto en la FM Prolait de Orense, donde los chicos hacen un programa”.

Los chicos también se expresaron, se mostraron sorprendidos porque “la radio es muy grande”, y mandaron saludos a sus familiares.

