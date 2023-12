Alvarado S.A cumplió 103 años de vida comercial

La empresa de materiales para la construcción Alvarado S.A está cumpliendo 103 años de vida comercial. En diálogo con LU 24, José Alvarado, repasó sobe la historia de este local, como así también los momentos que está viviendo en este momento político – económico y resaltó sobre las innovaciones que han realizado, como las que quieren para un futuro.

Un poco de historia

Sobre los orígenes, comentó: “son 103 años que estamos en actividad, que inició mi bisabuelo en aquel momento con una fábrica de mosaico que se llamaba La Perla del Sur, acá en Tres Arroyos. Y a lo largo de estos 103 años, mi familia, a través de mis abuelos, mis padres, mi tío, y nosotros ahora en el último tiempo, hemos ido llevando a la empresa adelante y ha crecido de una manera importante en estos últimos años.”

Y agregó: “por ahí, uno cuando terminó el colegio, tanto en el caso de mis padres y mis tíos como nosotros, no era el punto de partida el negocio y cada uno hizo su carrera universitaria. Sim embargo, las cosas de la vida hacen que tengas que dar una mano en principio en la empresa y después, también hay un gusto personal en la cuestión de la construcción que hace que nos hayamos metido a fondo con esto.”

La evolución del comercio e innovaciones

Además, y acerca de la evolución que ha tenido el comercio, con tres sucursales (Alsina 255, Avenida Caseros 761 y Calle 24 entre 21 y 23 en Claromecó, remarcó: “en principio estábamos con el rubro sanitarios y cerámicos, después en el año 98 se compró para anexar todo lo que es la parte de Corralón todo lo que tenemos actualmente en la avenida Caseros, y posteriormente en el año 2004 se inauguró en Claromecó porque era demasiada la cantidad de pedidos y consultas y cosas que teníamos que llevar hasta allá. Realmente nos pareció una forma de ganar tiempo y de ofrecer un mejor servicio teniendo el local allí.”

Por otro lado, y en cuanto a las novedades, destacó: “para estos 103 años, hemos inaugurado recientemente una planta de hormigón. Habitualmente nosotros en la diaria con nuestros clientes teníamos las consultas del hormigón, de si vendíamos o cómo comprarlo, dónde comprarlo, y bueno, en definitiva, nos fue interesando, teníamos ganas de un nuevo proyecto, siempre estamos tratando de invertir en Tres Arroyos. y de generar los proyectos acá se dio con una empresa que se retiraba de la ciudad, que nos vendió la planta y la colocamos en el Parque Industrial y empezamos a trabajar, hace muy poquito.”

Y añadió: “compramos dos terrenos en el Parque Industrial e instalamos la planta con sus correspondientes silos, un galpón, y de allí estamos produciendo. Trabajamos como cualquier otro producto en cualquiera de los locales de la empresa, pero la producción obviamente se realiza en el Parque Industrial. La administración central está en Alsina, siempre estuvo acá.”

La actualidad y el futuro

Sin dudas que la situación económica ha sido un tema de moneda corriente en los sectores comerciales y sobre este tema en particular, expresó: “Este en momento muy particular. El político, realmente estos últimos dos o tres meses, a partir del periodo electoral que estamos terminando de atravesar, la cuestión de los precios ha ido incrementándose paulatinamente cada vez más. Vivimos una incertidumbre política que esperemos que se termine a partir de la próxima semana y que podamos trabajar con un poquito más de certidumbre, o sea, poder planificar y poder tener un trabajo un poco más ordenado de lo que venimos haciendo. Hoy nuestros proveedores trabajan prácticamente de contado, aumentos constantes, y realmente tampoco hay muchas herramientas para vender, las tarjetas son caras, la financiación no está disponible, y eso en la construcción impacta mucho ya que son valores muy grandes los que se manejan.” También enfatizó con que, en su caso, están entregado mercadería, más que nada en lo que es obra gruesa y allí no han tenido ningún problema.

Finalmente, y de cara a lo que se viene, concluyó: “Estamos tratando de terminar de poner en marcha este último proyecto, que es el de este año, y nos va a llevar un tiempo también afinarlo para que esté funcionando como queremos. Pero siempre estamos analizando nuevas cosas, la empresa se preocupa por invertir en la ciudad, nuevos proyectos que se puedan hacer se van a hacer siempre acá o en el partido de Tres Arroyos, pero ahora estamos abocados a esto que es la hormigonera tratando de terminar y ponerla bien a punto.”

