Álvarez Neumáticos, con nuevas promos y asistencia a vehículos (audio)

29 abril, 2026 0

“Enloqueció Álvarez Neumáticos, con cubiertas a 65 mil pesos”, dijo Nacho González, promotor de la firma, en visita a los estudios de LU 24, y dio a conocer las diferentes promociones con tarjetas bancarias, a la vez que resaltó los servicios que la firma brinda a sus clientes.

“Es muy importante realizar los servicios en cubiertas cada 10 mil kilómetros para evitar complicaciones, y se recomienda hacer el recambio cada 5 años”. resaltó y agregó que “han bajado los valores en la mayoría de cubiertas de auto, y muy especialmente en la línea Pirelli que trabajamos nosotros” sostuvo González.

“Tenemos una franja horaria bastante grande, de 8:00 a 18:00; y también ofrecemos mecánica ligera, cambio de repuestos del tren delantero, alineación, balanceo, importante para que el auto no gaste mal las cubiertas”.

Tenemos mucha presencia en varias bocas de ventas, donde siempre hay un integrante de Álvarez Neumáticos: en Tres Arroyos nos encuentran en el mismo lugar de siempre, Avenida San Martín 678 y para comunicarse pueden hacerlo al 2983-15418744 o el mío personal que es 2494-247270”, concluyó.

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