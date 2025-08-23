Álvarez, Pérez, Díaz y Cernuda. los más rápidos en el Segundo Taraborelli
En el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club Tres Arroyos se realizaron las pruebas clasificatorias de cara a la quinta fecha del campeonato de las categorías mayores de nuestro automovilismo.
En la categoría Mar y Sierras A el piloto de Tandil y puntero del campeonato Matías García se quedó con el mejor tiempo , seguido de Raúl Alonso y Diego González .
En Mar y Sierras B el garmense Iván Diaz se quedó con el mejor registro , seguido de Fabrizio Girado y Leonel Reynosa.
En Minicross el mejor tiempo fue para el piloto de Ochandio Gustavo Cernuda , segundo Alejandro Cabrera y Santiago Gasaneo.
En TC del 40 el mas veloz fue el piloto de General Lamadrid Alfredo Pérez seguido de Pedro Waldbillig y Guillermo Ruppell.
Las principales clasificaciones fueron las siguientes:
Mar y Sierras A
1 Matías García
2 Raúl Alonso
3 Diego González
4 Jacinto Zotes
5 Federico Álvarez
Mar y Sierras B
1 Iván Diaz
2 Fabrizio Girado
3 Leonel Reynosa
4 Juan I. Fernández
5 Eugenio de Hormaechea
Minicross
1 Gustavo Cernuda
2 Alejandro Cabrera
3 Santiago Gasaneo
4 Ramiro Bustos
5 Agustín Delgado
TC del 40
1 Alfredo Pérez
2 pedro Waldbillig
3 Guillermo Ruppell
4 Pedro Maceratta
5 Ariel Irigoyen
Este domingo la actividad en pista comienza a las 9:30 con las pruebas libres , luego Super 5, series semifinales y finales.
La competencia será transmitida por LU 24, pasado el mediodía.