Álvarez, Pérez, Díaz y Cernuda. los más rápidos en el Segundo Taraborelli

23 agosto, 2025 6

En el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club Tres Arroyos se realizaron las pruebas clasificatorias de cara a la quinta fecha del campeonato de las categorías mayores de nuestro automovilismo.

En la categoría Mar y Sierras A el piloto de Tandil y puntero del campeonato Matías García se quedó con el mejor tiempo , seguido de Raúl Alonso y Diego González .

En Mar y Sierras B el garmense Iván Diaz se quedó con el mejor registro , seguido de Fabrizio Girado y Leonel Reynosa.

En Minicross el mejor tiempo fue para el piloto de Ochandio Gustavo Cernuda , segundo Alejandro Cabrera y Santiago Gasaneo.

En TC del 40 el mas veloz fue el piloto de General Lamadrid Alfredo Pérez seguido de Pedro Waldbillig y Guillermo Ruppell.

Las principales clasificaciones fueron las siguientes:

Mar y Sierras A

1 Matías García

2 Raúl Alonso

3 Diego González

4 Jacinto Zotes

5 Federico Álvarez

Mar y Sierras B

1 Iván Diaz

2 Fabrizio Girado

3 Leonel Reynosa

4 Juan I. Fernández

5 Eugenio de Hormaechea

Minicross

1 Gustavo Cernuda

2 Alejandro Cabrera

3 Santiago Gasaneo

4 Ramiro Bustos

5 Agustín Delgado

TC del 40

1 Alfredo Pérez

2 pedro Waldbillig

3 Guillermo Ruppell

4 Pedro Maceratta

5 Ariel Irigoyen

Este domingo la actividad en pista comienza a las 9:30 con las pruebas libres , luego Super 5, series semifinales y finales.

La competencia será transmitida por LU 24, pasado el mediodía.

