Ambrosius lleva tranquilidad a los empleados del Frigorífico Anselmo

El propietario del Frigorífico Anselmo Nicolás Ambrosius, decidió este viernes revocar el contrato de coadministración con el grupo inversor pampeano aduciendo su incumplimiento.

En diálogo con LU 24 Ambrosius lleva tranquilidad a la gente que tenga alguna relación con el frigorífico: “Mañana le vamos a pagar a los empleados la parte proporcional del aguinaldo que se había pautado y a partir del martes vamos arreglar a todo el resto de la gente, quiero llevar la tranquilidad a la gente que tenga alguna relación con el frigorífico”, expresó.



Sobre lo sucedido esta mañana contó que “fue un día largo pero necesaria de transitar, no agradable para nada. Lo estaban administrando tan mal que tuve que tomar la decisión de caducar el contrato que tenía con ellos, por eso me presente como propietario para caducarles el contrato”.

También dijo que la presencia de la policía se debió a que “ellos me denuncian como usurpador, tuve que ir a la Fiscalía a demostrar que soy el dueño, por eso tuvo que ir la policía. Comisioné a una persona a que esté en el lugar y cuando llegan ellos hacen la denuncia”.

“En una asamblea se ratificó que ellos no pertenecen más a la administración del frigorífico. Lamento que ocurran estas cosas y que tenga que tomar intervención la justicia, y será la justicia en última instancia quién tiene la razón”, agregó.

“Hice esto como una medida extrema porque yo veía que me lo chocaban al frigorífico, y lo hice por el personal fundamentalmente porque había muchos incumplimientos”, sostuvo.

Finalmente confirmó que se encuentra en la tarea de buscar un nuevo inversor.