Ambrosius sobre venta del Frigorífico: “No me voy a ir hasta que se pague la última deuda”

Nicolás Ambrosius habló sobre la posible venta del Frigorífico Anselmo a un importante grupo inversor. Aunque aseguró que “solo faltan las firmas”, confía en la palabra del acuerdo y adelantó que ya están trabajando en las instalaciones llevando tranquilidad a los trabajadores.



“Decidí que no podía solo. Tuve la mala suerte, me vincule con gente que no me respondió, hice los cambios que tenía que hacer y hoy puedo decir que de palabra tengo hecho un acuerdo, faltan las firmas, pero yo creo que la gente que está hoy son caballeros, y creo que estoy en condiciones de respetar mi palabra y hemos hecho un acuerdo de venta del frigorífico. Hoy esta gente está instalada en el frigorífico tratando de dar tranquilidad al personal y generando confianza en los acreedores, que son muchos, y a todos se les va honrar la deuda”, declaró a LU 24 Ambrosius.

Además expresó: “Respiro a medias porque cuando se cristalice todo esto, cuando se pague la última deuda, ahí si voy a respirar hondo”, y agregó: “No me voy del frigorífico hasta que se paguen todas las deudas”.

Sobre el grupo inversor, del que no dio nombre, confirmó que “es grande y tiene muchas inversiones, y por cuestión de confidencialidad no puedo dar el nombre. Es gente que seguramente va a cumplir y vamos a poder ahí sí, respirar todos hondo y decir misión cumplida, el Frigorífico Anselmo sigue vivo, va a crecer y va a conservar las fuentes de trabajo, y seguramente la va ampliar”.