Amenazas de tiroteo: “tenemos que desnaturalizar discursos de odio”, dijo Irigoin (audio)

18 abril, 2026 40

Las amenazas en las escuelas, a través de mensajes que fechan tiroteos, aparecieron esta semana en Tres Arroyos, poniendo en alerta a la comunidad educativa.

Este sábado, Gabriela Irigoin, Secretaria General de Suteba local, se refirió a los hechos y aseguró que “nos estamos reuniendo todos los días: tenemos que desnaturalizar discursos de odio y contener”.

Irigoin expresó que se está realizando un trabajo articulado entre jefatura distrital, el municipio y los diferentes organismos educativos de la ciudad, que se encuentran “trabajando exhaustivamente para cuidar a la comunidad escolar”.

Sobre las acciones a seguir, informó que “en todos los distritos va a haber un trabajo intersectorial. Vamos a hacer jornadas institucionales para que los chicos les puedan poner palabra a esto que está ocurriendo”.

Sobre el origen de las amenazas, Irigoin puso el foco en las redes sociales: “Nos sorprendió la magnitud del hecho a partir de lo ocurrido en Santa Fe que tenemos entendido que fue un reto viral. Los chicos en las redes tienen una vida que desconocemos hasta dónde llega”.

En la misma línea, enfatizó sobre el rol de los padres: “tenemos que mirar qué hacen nuestros chicos con los celulares, en casa. Debemos agudizar la mirada hacia los chicos, escucharlos.”

Sobre el rol de la policía, aseguró que “se trabaja en conjunto porque actúa como seguridad, como cuidado fuera de la escuela. No van a entrar, a menos que haya alguna situación que lo amerite, como un arma dentro del establecimiento. Nosotros como docentes no podemos tocar un arma, por eso se debe llamar a la policía”. Además, aclaró que “los delitos cibernéticos están siendo investigados. La intervención es directa, las amenazas son un delito, por lo tanto, se tratan penalmente”.

Para terminar, Irigoin expresó que “como sindicato vamos a trabajar con todas las escuelas, para convivir, lo indispensable es hablar con los chicos, reflexionar, para ir bajando la cuota de miedo”, concluyó.

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