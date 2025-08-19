Amigos del Hospital donó elementos fundamentales para el Servicio de Kinesiología

19 agosto, 2025 0

El Servicio de Kinesiología del Centro Municipal de Salud incorporó recientemente elementos fundamentales para la atención de los pacientes, adquiridos gracias a la gestión conjunta de la Comisión de Amigos del Hospital, la Dirección y la coordinación del área.

La selección de materiales se realizó en base a una lista de necesidades del servicio, priorizando aquellos que por su uso cotidiano se desgastan con mayor rapidez. Entre los elementos adquiridos se encuentran bandas elásticas de distintas tensiones, mancuernas y tobilleras de diversos pesos y colores. Estos recursos permitirán llevar adelante un proceso de rehabilitación progresiva, acompañando a los pacientes en la recuperación de movilidad y fuerza, según los protocolos de cada patología.

El personal del Servicio de Kinesiología agradeció especialmente a la Dirección, a la Comisión de Amigos del Hospital y a la comunidad de Tres Arroyos por el constante apoyo, que hace posible continuar mejorando la calidad de atención y responder a las demandas del sistema de salud local.

Finalmente, Eugenio Coco Galilea destacó que la colaboración de la comunidad resulta esencial para que la Comisión de Amigos pueda seguir acompañando al Centro de Salud con las distintas necesidades que vayan surgiendo.

Volver