Amigos del Hospital Pirovano lanzó una nueva campaña para comprar insumos médicos

5 junio, 2021 Leido: 2003

La Comisión Amigos del Hospital Pirovano, con un grupo de colaboradores conformado para la ocasión, inicia una nueva campaña recaudatoria para la compra de insumos médicos, todos relacionados con el tratamiento a enfermos de COVID-19, tanto en Salas Generales como en Unidad de Terapia Intensiva.

Se plantea un objetivo específico que responde a la necesidad concreta que hoy enfrenta el nosocomio, básicamente la adquisición de medicamentos, equipos de Alto Flujo de Oxigeno, Calentadores y Tubuladuras para Alto Flujo, Tubos de Oxigeno, Manómetros, Barbijos descartables y N95, Mamelucos, Oxímetros y Cascos de ventilación no invasiva.



El tesorero de la Comisión, Sergio Garcimuño, dijo que “a diferencia de la campaña anterior se armó un equipo especial y estamos respaldados por gente vinculada a instituciones deportivas, importantes empresas de Tres Arroyos, instituciones vinculadas a la salud y gente particular que ha manifestado su apoyo y entre todos tratamos de armar algo”. La Mutual Dan es una de las que se suma a la iniciativa.

Contó que “lo primero que se hizo fue acudir a las autoridades hospitalarias, que siempre dijimos que trabajamos a petición de las necesidades que le corresponde a ellos determinarlas, y se les solicitó que elaboraran un listado de cosas urgentes que estaban necesitando e interiorizarnos de los problemas para los cuales concurrieron a esta reunión autoridades del Centro Municipal de Salud. Estuvo presente la Dra. Ana Basilio y el Director Administrativo, Diego Rodriguez”.

Uno de los planteos que las autoridades hicieron fue el stock de medicamentos y sostuvo que “el problema radica en que sería conveniente aumentarlo, que no se saliera a buscar hoy lo que vamos a necesitar dentro de dos o tres días, sino tener un stock de alrededor de 15 días y que hubiera una cierta tranquilidad porque se están viviendo situaciones muy críticas”.

Entre los insumos ya mencionados anteriormente, Garcimuño indicó que se necesitan 6 equipos de Alto Flujo de Oxigeno y que cada uno cuesta alrededor de 600 mil pesos, “solo con esto habría una necesidad de casi 4 millones de pesos, después en medicamentos estamos hablando también de 9 o 10 millones de pesos”. También se necesitan bombas de infusión que se piden 10 más y se usan mucho, además de equipamiento como barbijos, mamelucos, “hay un uso intensísimo de material y de ropa que lleva que nada alcance”.

Finalmente manifestó que “otro de los temas que se tocó en la reunión con las autoridades del hospital fue sobre el personal médico, y que toda la población sepa del enorme esfuerzo que se está haciendo de trabajar al punto de la saturación, pero lo están haciendo y no han aflojado en nada”.

¿Cómo colaborar?

1) Transferencia bancaria a la cuenta de la Comisión Amigos Hospital Pirovano:

Banco Patagonia

Sucursal 357 Cuenta 001587694-00

CBU 0340357800001587694002

ALIAS: PILETA.MOZO.TILO

Para solicitar recibo, por favor enviar un correo a [email protected] con el dato de la transferencia.

2) Para los que prefieran no moverse de casa, van a domicilio. Llamar a los celulares o enviar Whatsapp a 2983-642405 o 2983-521599.

