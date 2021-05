Amor en Línea: Una tresarroyense en Indio Rico y un colombiano en Capital se conocieron online y se casaron

Andrea Saldias y Julio Marín se casaron hace 4 años en Indio Rico y la historia de su amor es bastante particular. Andrea nació en Tres Arroyos y Julio en Colombia, se conocieron por una página de citas por internet y lograron derribar las fronteras para construir éste amor que hoy reside en Indio Rico.

Luego de que se hiciera pública su historia en portales provinciales, Andrea contó su historia de amor en LU24 “nos conocimos por una línea virtual, que se llamaba Amor en línea, pero yo creo que fue Dios quien hizo todas las cosas, porque dispuso que nos encontraramos, empezamos a hablar, después pasaron meses y nos conocimos por cámara, después en persona y Dios hizo toda para que el me propusiera casamiento y yo le dije que si” contó Andrea, atribuyendo toda la dicha del amor que se logró concretar a la gracia de Dios.

Continuó contando su historia y expresó “hoy en dia estamos acá en Indio Rico, él estaba estudiando diseño gráfico en Buenos Aires y nos vinimos a vivir acá”. Andrea tiene 38 años y Julio 41, y contó cómo fue que comenzó éste amor que se originó en la virtualidad: “cuando nos vimos por primera vez en persona fue muy lindo, él me estaba esperando en la terminal de Mar del Plata, con flores, un oso y chocolates, fue vernos y besarnos directamente, después de tanto tiempo hablando, fue emocionante”, aunque anteriormente tuvieran un encuentro fallido ya que, tal como lo relató Andrea “yo iba a viajar en auto a Necochea para conocernos y ese auto se rompió, no llegue, y él se enojó mucho pensó que estaba mintiendo, y yo le insistí e insistí, y él me dio otra oportunidad”.

Posteriormente llegó el matrimonio, y la tresarroyense que reside en Indio Rico lo recordó emocionada “me propuso matrimonio en persona, un dia que fuimos a Mar del Plata, y él me dijo basta de vernos cada tres meses, y me dijo también que no tenía nada, solo amor, y yo tampoco tenía nada, solo amor”.

Hoy sigue creciendo ésta historia de amor en Indio Rico, y a pesar de que Andrea logró conocer Colombia antes de casarse, decidieron quedarse en la provincia de Buenos Aires.

