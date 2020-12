“Amores Inmigrantes” estará a la venta el 20 de diciembre

12 diciembre, 2020

Luego del trabajo realizado durante mucho tiempo y la expectativa generada una vez que la edición culminó, en dialogo con LU24, Diana Arias pudo anunciar finalmente la fecha en la que estará a la venta su libro “Amores Inmigrantes.



“El 20 de diciembre va a estar desembarcando en las librerías de la ciudad” expresó Diana con mucha emoción. “Con esto de los tiempos, el momento del año, yo quería que cuanto antes ‘amores’ estuviese disponible, y ya tenemos la fecha de que el 20 de diciembre va a ocurrir lo que yo más quiero, que es que ´amores inmigrantes’ se encuentre con los lectores”.

La autora comentó también que el libro “cuenta 7 historias de amor de la inmigración, que son reales, y cada lector va a ir leyendo reconociéndose, porque son 7 historias muy diferentes una de otra, de diferentes países y cada lector puede ir eligiendo cual leer primero “ y agregó “van a ir también encontrando sus raíces en este libro”.

“Para mi es una gran emoción, y siempre un libro, el escritor lo escribe y una vez que lo pone a volar ya no es dueño de ese vuelo, y me siento en ese momento” expresó Diana.

El faro de Claromecó, protagonista de una de las historias

“Una de las siete historias me la contó Mila, a quien le prometí que este año tendría el libro en sus manos. Mila, con 98 años, me contó con detalles cómo sus padres Vinko y Elena vinieron desde Imperio Austro Húngaro —hoy Croacia— en 1912. Primero llegó a Argentina Vinko, contratado para levantar la piedra movediza de Tandil que había caído al vacío ese año. ¡Y recién ocho años después pudo venir Elena! Y en esta historia el faro de Claromecó tiene un rol protagónico”, explicó Diana.

La presentación del libro

De acuerdo a las normas y protocolos de estos tiempos, desde actos de egresados hasta las fiestas están pensadas con los cuidados de la pandemia de manera. “Este año todos estamos viviendo una experiencia inédita que nos obligó a repensarnos, a ser resilientes y responsables. Por eso las maneras de presentar Amores inmigrantes será con el acompañamiento de ustedes, los medios de comunicación y las redes sociales.

Después estarán los momentos íntimos, cada familia presente en las historias tendré un encuentro especial y cuidado”, concluyó.

El libro estará a la venta entonces, a partir del 20 de diciembre en las librerías de la ciudad y en su página web www.diana-arias.com.

