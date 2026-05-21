Amplia convocatoria para disfrutar de la mano de Venecia Viajes

21 mayo, 2026 45

En los estudios de LU 24, Mabel Carracedo y Jesús Barbagallo, propietarios de Venecia Viajes difundieron las diversas propuestas de la empresa.

En primer lugar, hicieron referencia a la salida para este fin de semana al Puerto de Frutos en Tigre, desde la terminal de Tres Arroyos, el sábado a las 23:30, arribando el domingo donde se realizará una navegación en Catamarán y se podrán recorrer los diversos puestos.

Mabel fue la encargada de dar a conocer el recorrido, indicando que el regreso se produce el mismo domingo alrededor de las 17:30.

“Haremos una navegación y recorreremos los distintos paseos, saliendo a las 23:30 de la terminal llegando el domingo, regresando ese mismo día en horas de la tarde: el viaje se realiza en un micro box mix, con asientos cama en planta baja y 48 butacas en planta alta”, explicó.

“Hay excursiones opcionales que la gente puede elegir, es un lugar precioso y muy económico el paseo, cuesta 24 mil pesos el paseo en el catamarán, hay servicio de bar, es una experiencia totalmente diferente a lo que uno cuenta y vuelven fascinados de la excursión. No solamente es ir a comprar cestería, Tigre está precioso, hay alfarería, frutales, rosales, todo lo que uno pueda imaginar, materas, muebles, pinos, Blanquería”, resaltó.

El costo del viaje es de $ 125.000 por persona

Lo que viene, lo que viene

Carracedo difundió además las próximas salidas:

12 de junio

Buenos Aires con dos noches de hotel, desayuno y paseos clásicos como Casa de Gobierno, Recoleta, Catedral, La Boca, Barrio Chino y alguna noche de tango, regresando el 15 de junio.

En vacaciones de invierno

El 19 de julio a Cataratas del lado brasilero, cuatro noches, media pensión en hotel 4 estrellas y luego las visitas de ambos lados, Ciudad del Este, Minas de Piedra. Siempre con salida y vuelta desde Tres Arroyos

26 de julio

Viaje a Talampaya y La Rioja, 5 noches con media pensión y luego Chilecito, Belén, y otros destinos a recorrer, y en La Rioja el alojamiento es en Anillaco, visitando bodegas y emprendimientos de aceitunas y frutos secos, las bodegas Menem y la casa del expresidente, parando en el hotel de Automóvil Club Argentino. Se hace Aimogasta, La Rioja capital y la Ruta del Oro.

9 de agosto

Villa de Merlo 3 noches con pensión completa a un valor de 230 mil pesos por persona, se puede empezar a pagar desde ahora, anotándose.

13 al 25 de septiembre

Termas de Río Hondo, 10 noches, 13 días con pensión completa, desayuno, almuerzo, merienda y cena.

La atención a los interesados se realiza en el local de Reconquista 1048 de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

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