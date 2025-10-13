Amplia respuesta a la charla de Educación Vial impulsada por La Perseverancia Seguros

La Perseverancia Seguros brindó este lunes en el Salón Blanco de la Municipalidad de Tres Arroyos una charla sobre Educación Vial, que contó con un buen marco de vecinos y representantes de instituciones que acompañaron la propuesta de la empresa, en el marco de la celebración de los 120 años de la compañía aseguradora.

Abrió el evento el presidente del directorio, Jorge Castiñeira, y luego disertó el especialista en accidentología, asesor en seguridad vial y director de la Fundación Visión Cero, Dr. Juan Guillermo Pacharoni, el que abordó en su exposición temas vinculados a la prevención de siniestros, el respeto por las normas de tránsito y la construcción de una movilidad más segura y responsable.

La iniciativa propuesta busca informar, concientizar y brindar herramientas útiles que contribuyan a cuidar la vida propia y la de los demás en la vía pública.

