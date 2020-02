Ampliarán el espacio del refugio de PACMA para reducir la cantidad de perros en la calle

Esta mañana, integrantes de PACMA se reunieron con el jefe de Gabinete, Hugo Fernández y la directora de Bromatología, Claudia Ramos, para tratar diversos temas como el de ampliar el espacio del refugio y evitar que haya perros en la calle.

Desde PACMA, Eduardo Tenaglia y Maximiliano Fioriti, hablaron con LU 24 al respecto y contaron que “estuvimos trabajando una serie de temas para tratar de allanar el camino y poder trabajar en conjunto entre el Centro de Zoonosis y PACMA”.

“Tratamos de consensuar para seguir trabajando de esta manera en beneficio de los animales. No hay cuchas en las calles, se va a trabajar mucho en el tema de la castración para que a futuro se evite que tengamos perros en la calle”, sostuvieron.

En el refugio hay más de 300 animales, se informó, mientras que en este sentido indicaron que se logró consensuar para ampliar las instalaciones.

Se pondrá en desarrollo también el proyecto “Rotas Cadenas” por lo que no habrá más perros atados.

Ademàs explicaron que “consideramos una gran ayuda el tema de salud pública, la lucha es por el bien de los animales y la salud pública. Si bien nosotros recibimos una ayuda de la Municipalidad hay un gran esfuerzo de la gente que trabaja y colabora, tenemos un gasto fuerte mensual”.

“El objetivo de los refugios es desaparecer, queremos que no haya más animales en situación de adoptabilidad, las campañas de adopción sirven para que los perros estén en una casa y no en un canil”, finalizaron.

