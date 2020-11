Amplio respaldo de la CGT Tres Arroyos al Sindicato del Seguro

11 noviembre, 2020

La CGT Regional Tres Arroyos, con un amplio apoyo de los gremios integrantes de su Concejo Directivo, expresa su apoyo a las autoridades del Sindicato del Seguro, tras la anulación de las elecciones celebradas el año pasado. En tal sentido, indicó que adhiere en todo al comunicado emitido por la CGT Nacional a través del que se repudia “enfáticamente a quienes –de manera irresponsable y antidemocrática – promueven por distintas vías, la desestabilización institucional de las organizaciones sindicales”.

La misiva local lleva la firma del secretario Ajunto, Juan D´Annunzio, y el secretario de Prensa y Derechos Humanos, Adolfo Olivera.



El comunicado

“La Confederación General del Trabajo repudia enfáticamente a quienes –de manera irresponsable y antidemocrática – promueven por distintas vías, la desestabilización institucional de las organizaciones sindicales, como la que está sufriendo actualmente el Sindicato del Seguro.

La intromisión de agentes externos en la vida interna de las organizaciones gremiales, constituye un hecho de gravedad que no debemos permitir como representantes del movimiento obrero organizado. Por lo tanto, ponemos de relieve ante la opinión pública, que nos diferenciamos y que no toleraremos en nuestras filas ni en ningún ámbito de representación, la intervención de personajes, con inconfesables intereses que, a contramano del bien colectivo, alteren o intenten violar la libre voluntad de los trabajadores para elegir a sus autoridades.

Nos solidarizamos y brindamos todo nuestro apoyo a las compañeras y compañeros del Seguro que son víctimas de este tipo de atropellos. No permitiremos que nefastos operadores que actúan en las sombras, ajenos a la actividad, y que solo buscan sacar tajada para sus oscuras apetencias, sigan llevando adelante estas prácticas deleznables.

Allí hay un límite”.

“Estrategia de intervención judicial”

El 3 de septiembre de 2019 se realizaron elecciones con la participación de más de 10 mil afiliados de un total de 19.183, y del total de votos sacan el 97%. Pero el pasado 18 de agosto la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la Resolución Ministerial, dictada oportunamente por Dante Sica, que le otorgaba validez jurídica y administrativa al acto eleccionario, a la vez que tampoco respetó la ratificación del Ministerio de dicha resolución que se efectuó en febrero 2020, ni el Dictamen de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

De ahí que hoy el secretario general del sindicato haya vuelto a ser Raúl Martínez, aunque el principal referente continúa siendo Jorge Sola, elegido por amplia mayoría para suceder a Martínez en las elecciones del año pasado. Por lo que Sola de manera provisoria, volvió a ocupar el cargo de secretario gremial en el actual Consejo Directivo.

Sin embargo, fuentes de la CGT explicaron que el actual sector opositor que comanda Miguel Méndez, lleva a adelante “una estrategia de intervención judicial a la organización”, más allá del último fallo que determinó la realización de una nueva convocatoria a los afiliados para elegir autoridades, según publicó Ámbito.com.

