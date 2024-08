Ana Cittá, psicoanalista especializada en adolescentes y jóvenes atiende en Tres Arroyos

5 agosto, 2024 0

La psicoanalista Ana Cittá, oriunda de Capital Federal especializada en adolescentes y jóvenes, recientemente se radicó en Tres Arroyos tras residir en Neuquén.

De visita en LU 24, contó que “trabajo mucho sobre abuso sexual infantil, identificaciones, identidad de género, depresión, cosas que atraviesa el adolescente y empieza a sintomatizar”.

Asimismo, indicó que “una ayuda a ponerle palabra y ordenar todo el desorden que aparece en esta etapa y ese duelo de la niñez que tienen que dejar para empezar a constituirse en un adulto, este es un proceso que intermedia”.

Por otra parte, la profesional advirtió sobre los riesgos de las apuestas on line y el consumo de pornografía: “El adolescente no tiene un tope, no puede ponerle límite y es más compulsivo”.

“La terapia psicoanalítica intenta que el adolescente pueda apropiarse simbólicamente de los procesos que ocurren tanto en el cuerpo como en el pensamiento, las relaciones y la sexualidad, que es tan importante”, añadió.

Además, destacó que “el adolescente se abre un montón, eso me encanta, tiene plasticidad para trabajar y los cambios se ven más rápidas” a diferencia del adulto que “suele tener cierta resistencia”.

Asimismo, hizo hincapié en que “he trabajado mucho sobre suicidio adolescente porque vienen con muchas ideas y está siempre latente”.

Por consultas, pueden comunicarse al celular 299-5946194.

Volver