Ana Conti: “Indira Gandhi fue una mujer enorme, con luces y sombras” (audio)

24 agosto, 2025

Este martes desde las 19:30, la confitería La Perla será escenario de una nueva charla del ciclo Mujeres con Mayúsculas. En esta ocasión, Ana Conti, docente y referente del Movimiento Ciudadano La Patriada, se detendrá en la figura de Indira Gandhi, primera ministra de la India y referente mundial de la política del siglo XX y para ello, conversó con LU 24 para brindar más detalles.

“Hace mucho que la vengo leyendo porque es una mujer enorme. Con luces y sombras, pero excepcional: llevó adelante una revolución agraria, redujo drásticamente la pobreza y puso a la India en carrera espacial con nueve satélites”, destacó Conti.

La actividad será a beneficio del Jardín Frutillita y está dirigida a todo público. “No se trata solo de rescatarla como figura femenina, sino de darla a conocer en toda su dimensión, incluso en lo que para nosotros resulta tan distinto, como su cremación pública tras el asesinato”, explicó.

Además, Conti sorprendió con un anticipo: el 30 de agosto se presentará en la Biblioteca Campano un nuevo espacio denominado Círculos de Resistencia, impulsado por el Movimiento Ciudadano La Patriada. Allí se esperan las presencias de Pedro Peretti, Gustavo Campana, Natalia Salvo, Alejandro Mosquera, Eduardo Sigal y posiblemente el padre Paco Oliveira.

“Es la primera vez que lo cuento, así que tienen la primicia”, aseguró.

