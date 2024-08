Ana Conti y Alfonsina Storni en “Mujeres con Mayúscula”

24 agosto, 2024

El jueves 29, a las 19:30 en la sede de la Sociedad Francesa, calle 1810 72, Ana Conti llevará adelante una nueva charla del ciclo “Mujeres con Mayúscula”. En esta oportunidad, describirá aspectos de la vida y la personalidad de Alfonsina Storni.

Anticipando su exposición, Ana contó que “desde chica leía sus poesías, conocía su obra pero no su vida, y en esta charla quiero rescatar aspectos de la lucha de Alfonsina a través de su poesía, cómo se plantó ante la sociedad hablando de cosas que nadie hablaba, pidiéndole a las mujeres que se rebelen y no sigan con su mandato patriarcal, y aunque no puedo decir que era feminista, luchó por la igualdad de la mujer con el hombre”.

“A ella le encantaba cantar tangos, era muy divertida, jugaba al truco en el Castelar”, dijo y sostuvo que “era socialista y tenía un compromiso social y cuando trabajó como obrera conoció la lucha de la mujer y desarrolla su vida cuando gobernaba la Generación del 80 cuando era un gobierno para pocos, el pueblo estaba muerto de hambre era una política liberal, con Roca en el poder y en esa época, ella sabe de esas batallas”.

La entrada es libre y se recomienda llevar un alimento no perecedero para beneficiar al merendero de la Biblioteca Meister.

