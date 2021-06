Ana González: “el movimiento está totalmente asociado para garantizar salud”

24 junio, 2021 Leido: 0

La tresarroyense Ana González, profesora de educación física, quien fuera propietaria durante 15 años del gimnasio Atenas en Tres Arroyos y que debió cerrar a poco de iniciada la pandemia en 2020, hace un año que reside en Claromecó, y nuevamente destacó la importancia de mantener el cuerpo en movimiento, sobre todo en esta época.

“Es mi primer año en Claromecó; ayer salí a las 8:00 a correr, me había abrigado porque pensé que iba a hacer mucho frio pero no es así, el clima acompaña, no precisé guantes y casi no necesité la ropa de abrigo”, sostuvo.

“A mí me pasa lo mismo que casi a todo el mundo: el cuerpo te pide, ya que es una forma de vida y si bien tengo mis razones para hacerlo no concibo24 horas sin hacer actividad, ya sea salir a caminar, o a correr, también en mi trabajo, es como una ventaja”, dijo.

“Hay mucha gente que durante la pandemia le falta motivación, no hubo gimnasios, es un mensaje contradictorio porque son herramientas que tenemos para mejorar los hábitos de la población y estos fueron frenados por medidas políticas, y surgieron cuestiones de mucho análisis”, agregó.

“Vivo analizando esta situación, este mensaje ,que todo el mundo se puso a dar clases, como si fuera tan fácil, profesores de mucha profesionalidad basaban sus programas por YouTube o sus propios on- line, pero hay ciertos aspectos que tienen que ver con la práctica docente que no se ven”, manifestó.

“Trato de salir a correr todos los días, tres o cuatro veces por semana, tengo mi bicicleta y también empecé a hacer algo que se llama marcha nórdica, son palos que se impulsa con los brazos para mejorar la cabina muscular superior, es una técnica muy específica que se hace en muchos kilómetros; tenemos planificado con algún amigo subir a alguna montañita pero nos frenó la segunda ola”, expresó González.

“Para mí fue un shock terrible cerrar Atenas-el gym que tenía en Tres Arroyos- pero era algo que tenia que venir, que pasar, y la pandemia fue determinante en esa circunstancia; lo que tratamos en el gimnasio era generar un hábito de movimiento en la población para rescatar los procesos biológicos, ya que la estimulación se hace a través del movimiento y es importante en estos tiempos, hay una situación bastante difícil que debe hacernos reflexionar que el movimiento esta totalmente asociado para garantizar salud”, concluyó.

Volver