Ana María Guido habló sobre su presencia en “Banco Viejo”: “soy una ciudadana común en un evento habilitado”

10 mayo, 2021 Leido: 766

Ana María Guido, concejala por Juntos por el Cambio en Coronel Dorrego y reconocida vecina de Oriente, salió al cruce de la difusión del video del show en “Banco Viejo”, que al parecer se viralizó como crítica a su presencia en el lugar. “Yo soy una ciudadana común, invitada a la fiesta de un compañero de trabajo y alguien que aprecio mucho, porque a Toli Andreasen (el propietario del local) lo conozco de chico y está ligado a mi familia. Fui con mis nietas y dos amigas, y cuando llegamos, que era a las 20.30, nos recordaron el protocolo, nadie se podía levantar y las mozas circulaban en los intervalos. Todo se desarrollaba normalmente hasta que en la última canción algunas personas se acercaron a un pasillo muy reducido, mientras nos retirábamos, y bailaron. Lamento por Toli que haya pasado por todo esto”, describió.

Guido se refirió a los comentarios en las redes de una ex edil peronista, con la que compartió la tarea legislativa en Dorrego, y aunque no la nombró, advirtió que “cuando uno quiere notoriedad y protagonismo debe demostrar que es útil para algo a través de sus acciones. Yo nunca critiqué a nadie en la política ni en nada, he trabajado sin distinción por toda la comunidad. “Hemos compartido banca, he estado a disposición de ella porque la he llevado y traído, es de Oriente y fue alumna de la escuela en la que yo estuve 30 años. No entiendo qué móvil puede tener si no es el político, pero me alegra que ella tome conciencia, aún en estas menudencias, de que hay que cumplir las normas sanitarias de manera ascendente y descendente, sobre todo porque pertenece a una fuerza política cuyo presidente permite reuniones multitudinarias y no usa barbijo”, argumentó Guido.

“Soy una ciudadana común, que no vive del Estado como dicen, sino de una jubilación docente por la que cobro incluso el 30% de la dieta de concejal. Y fui a un evento que estaba autorizado, y lo seguiré haciendo porque en ningún momento incumplí el protocolo”, concluyó.

Volver