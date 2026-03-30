Ana Schneider, el presente de El Parquecito y su 40º Aniversario (audio)

30 marzo, 2026 16

Este año, la Institución El Parquecito festejará su aniversario 40º, Ana Schneider quien está a cargo de dicha Institución, habló con LU 24 y dijo “estamos en un gran momento, con muchas propuestas y actividades, además los chicos reciben sus alimentos todos los días”.

“Por otro lado, también los adultos mayores, recibirán su vianda, en su mayoría son jubilados que con su sueldo no les alcanza para comer. De un año a otro incrementamos considerablemente el número de viandas que entregamos a diario”, detalló.

“Nuestro socio principal es la Municipalidad quienes a través de la Provincia nos ayudan en cada pedido, queremos agradecer al Intendente Pablo Garate, como así también a cada institución que colabora con nosotros”, agradeció.

“Empezamos con las clases, en un aula de El Parquecito y tenemos 28 alumnos los mismos vienen tres días a la semana”, contó y explicó que “pese a nuestro trabajo y esfuerzo siempre le pedimos ayuda a la comunidad, siempre necesitamos ropa, útiles escolares, abrigos, entre otras cosas”.

“También preparamos la merienda, celebramos los cumpleaños, planeamos empezar con las clases de Zumba y un taller para adolescentes”, enumeró y finalmente, dijo “en El Parquecito trabajamos 6 personas, con mucho trabajo seguimos creciendo”.

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