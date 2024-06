Ana Terrasanta muy feliz tras presentar su colección en Colombia (video)

Desde Colombia, donde presentó con mucho éxito su colección en la edición 2024 de Cali Distrito Moda, la diseñadora tresarroyense de alta costura Ana Terrasanta habló con LU 24 y se mostró muy feliz. “Fue todo maravilloso, son muy cordiales, recibí mucho amor”, destacó.

Llevó 25 vestidos y estuvo con importantes diseñadores como Iann Dey de Estados Unidos, Custo Dalmau de España y Jorge Duque de Guatemala. “Fue muy lindo compartir con ellos”, afirmó.

Este sábado abrió la pasarela representando a la revista “Hola” y el domingo celebró su cumpleaños por lo que dijo que “fue un regalón”.

Representó a nuestro país junto a Valentina Musa, diseñadora de prendas Prêt-à-porter, y tuvo la posibilidad de conocer a los gerentes de las revistas Hola y Vogue. “Fue increíble, nunca me había imaginado que me iba a pasar esto. Era difícil llegar y todo es gracias a Héctor Vidal Rivas que me eligió, estoy más que agradecida con él”.

Terrasanta, quien continúa con su taller en nuestra ciudad a pesar de tener propuestas para trasladarlo a Buenos Aires, también se presentará en Argentina Fashion Week que se llevará a cabo en agosto próximo en el Hipódromo de Palermo.

