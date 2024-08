Ana Terrasanta presenta “Mujer vestida de sol” en el cierre de Argentina Fashion Week

Ana Terrasanta, la reconocida diseñadora tresarroyense, habló este miércoles con LU 24 sobre el desfile que se realizará este jueves, a las 18:00 en la Rural de Palermo y como cierre del evento Argentina Fashion Week 2024, donde presentará la colección “Mujer vestida de Sol”, inspirada, según dijo, “en la Virgen María que aparece en el Apocalipsis y quiere decir revestida de Dios”.

“Son cinco vestidos nuevos con mucha trasparecía, brillos con colores dorados, el color que se viene, morados, obispo y blanco puro que refleja la luz de la luna en los pies de la virgen” adelantó y comentó que el viernes próximo estará en el programa La Jaula de la Moda, a la hora 19:00.

“Buenos Aires me ha abierto un montón de puertas, siempre voy despacio, pero todo me va surgiendo después de tanto esfuerzo, pero mi trabajo está en Tres Arroyos, donde tengo mi gente a la que soy fiel clientas que siempre han confiado en mí, aunque viajo constantemente”, sostuvo.

“Voy a tener modelos colombianas y de varias agencias de modelos de Buenos Aires, dijo y agregó que “mis comienzos fueron con un encuentro que me invitaron en Mar del Plata, luego me conecté con Héctor Vidal Rivas y luego fue un boom”.

También anticipó que está a la espera “de algunas otras cositas de las que todavía no puedo hablar pero que serían el broche de oro de mi carrera”.

