Anahí Bilbao aseguró que “construir 134 mini-gobernaciones en medio de la pandemia es otro despropósito de Kicillof”

28 mayo, 2021 Leido: 298

La diputada radical de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, cruzó al gobernador Axel Kicillof en su idea de construir una Casa de la Provincia en cada uno de los municipios bonaerenses, y en ese marco de “preocupación” por la propuesta al considerarla “inoportuna” elevó a la cámara baja un proyecto de declaración en ese sentido.

El documento legislativo expresa que ya son “16 los municipios de la provincia que tienen disponible el llamado a licitación” y por eso, “se insta al ejecutivo provincial a reflexionar y reconsiderar semejante gasto en tiempos de pandemia, sumado a la pobreza de la provincia”, ya que los recursos -se afirma en el proyecto- “deberían ser usados en emergencias y necesidades reales”.

La diputada lapridense opinó que “estamos en medio de una grave pandemia y en una difícil situación de desigualdad y pobreza, y además -dijo-dentro del territorio bonaerense se encuentra uno de los sectores más pobres de la Argentina, con 51% de pobres y 15% de indigentes en el Gran Buenos Aires. Considero no solamente inoportuna la propuesta del gobernador Kicillof, sino como otro despropósito de su gestión, sumado a la desacertada acción en el aspecto sanitario, sobre todo en la carencia de vacunas, en la falta de testeos y en un plan de vacunación lento e inadecuado, con miles de contagios diarios y cientos de fallecimientos”.

Y agregó Bilbao: “Construir 134 casas de provincia para gestiones administrativas cuando el mundo y el país avanzan a la virtualidad a pasos agigantados, es no ver la realidad. Invertir 12.300 millones de pesos este año y llegar a 46.000 millones en los años siguientes, no es algo prioritario, en todo caso, como sí lo son el acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la alimentación, a la seguridad social y a un ambiente saludable, y ese es el rumbo que se debe tener en el horizonte, porque se está muy lejos de las metas que se deben alcanzar”, cerró la diputada radical de Juntos por el Cambio.

Volver