Analía Carrizo y el auge del fútbol femenino en el distrito

27 julio, 2023

El fútbol femenino ha crecido muchísimo en nuestro distrito, y LU 24 consultó a la profesora de educación física y entrenadora de esa especialidad.

Carrizo dijo que el furor “tiene que ver también con el Mundial que se está jugando, y la copa que se jugó anteriormente, impulsada por la televisión y las redes sociales, por lo que eso hace que se conozca mucho más”.

“En Tres Arroyos hace bastante que se está trabajando, ahora de manera oficial en la Liga, pero se juega desde hace mucho tiempo, ahora se impulsa también la categoría de sub 15, escuelita, chiquitas de entre 5 y 10 años, no en todos los clubes pero hay clubes que estamos trabajando; yo actualmente estoy en Cascallares”, indicó.

“Las más chicas juegan porque tienen una hermana más grande que lo hace, o juegan en el jardín, o porque los padres juegan al futbol”, reveló ante la pregunta de cómo se inician en esa actividad.

Respecto al nivel de juego, opinó que “se trata de hacerlo lo más profesional posible, para evitar lesiones, como la esguince de tobillo o de rodilla, que son las más comunes, o algún desgarro; se juega fuerte a veces; llegan un poco tarde, hay chicas de 15 que están jugando en primera división y eso también cambia la forma de ir a disputar la pelota”.

“Estoy como profe en la selección soy parte del cuerpo técnico y veo que no estamos lejos del resto de otros lugares; por ahí se nota que la diferencia estaría en lo físico pero en el futbol estamos muy parecidas a el resto; por ahí los clubes tendrían que tener todos femenino para que siga creciendo”, concluyó.

