Analizan actualizar la ordenanza que regula el Parque Industrial de Copetonas

16 mayo, 2022 Leido: 59

La Comisión de Hacienda y Producción del Concejo Deliberante trabaja en la modificación de un artículo de la ordenanza que regula el Parque Industrial de Copetonas. El delegado municipal, Mariano Hernández, concurrió a la reunión desarrollada este lunes para brindar las explicaciones correspondientes ya que es inminente que Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires otorgue la disposición previa.

“Habíamos solicitado un cambio de artículo en la ordenanza porque la Unidad Modular Productiva estaba proyectada para otro sector. En 2018 nos pasamos al lugar donde venimos trabajando, que es un predio más grande, cumpliendo con todas las normativas y estamos muy cerquita de conseguir la disposición previa”, afirmó.

“La Comisión quería saber por qué se solicitaba eso, por ahí no todos los bloques conocen cómo se arrancó con esto en 2010, por qué se frenó después y luego se retomó en 2018. Vinimos a contarles la historia y para que la ordenanza no sufra más modificaciones y que sirva para el privado y el Estado”.

“Ya estamos muy cerquita de la meta”, dijo Hernández. Asimismo, indicó que al contar con la disposición previa se podrán firmar boletos de compra y venta, y se figurará en el RENPI, por lo que se podrán recibir aportes de Nación. “No he salido a publicitarlo en ninguno de los eventos que se hacen a nivel nacional y provincial de parques industriales hasta no tener todo en regla”, sostuvo.

Volver