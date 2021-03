Analizan más descuentos para quienes pagan en término las tasas municipales

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, admitió hoy que la oposición “puso cuesta arriba” la gestión de las finanzas en este 2021, y expresó su preocupación por “un elevado índice de inflación en estos primeros meses del año, que de mantenerse podría complicar bastante la situación por mediados de año, cuando se pague la primera cuota del aguinaldo a los trabajadores”. Entre otras medidas para paliar esta situación, el Municipio buscará seguir generando adhesión a los planes de pago por deuda de tasas –también restringida, por cuanto se votó con el Presupuesto la exclusión de los deudores del año 2019, según explicó- y analiza aplicar un descuento a quienes adhieran a la recepción de la factura de tasas por la vía digital y al mismo tiempo muestren un buen cumplimiento en su pago. “Estamos trabajando en esto, que permitiría un ahorro en la emisión de las facturas por el costo de papel y la distribución, y ese ahorro lo trasladaríamos al contribuyente. Y al mismo tiempo es un incentivo para aquellos que hacen el esfuerzo de cumplir”, sostuvo.

Respecto de la adhesión a los planes de pago de tasas, López Di Fondi admitió que no se está registrando como se esperaba, “y además hay que sumarle el efecto negativo de la restricción que se votó con el Presupuesto, porque nosotros habíamos propuesto, a la luz de que ya veníamos de una crisis, incluir a los deudores de tasas del 2019, pero la oposición los excluyó”. No obstante, aseguró que “si bien siempre se pagan intereses, hay una política agresiva de descuentos para quienes lo hagan en un solo pago, que alcanza el 70% sobre los intereses, descuento que decrece en la medida en que se opta por cuotas”.

Finalmente, aseguró que no se ha notado un descenso en el cumplimiento del pago de las patentes de vehículos municipalizados.

Se compran las dos motoniveladoras

Por otra parte, el secretario de Hacienda adelantó que finalmente se podrán comprar las motoniveladoras que estaba previsto adquirir con fondos de un crédito del Banco Provincia. “Estamos trabajando fuerte para que se puedan comprar estas dos maquinarias, con una tasa fija muy ventajosa, del 27%, y que tendrá repercusión directa en los servicios que prestamos. Finalmente hubo un oferente, esto pasó como dice la Ley Orgánica por el Concejo, que aprobó por mayoría la compra, y habrá que seguir trabajando para que se concrete y podamos tener las máquinas en breve en Tres Arroyos”, completó.

