“Anami” la artista tresarroyense que crece y crece en el mundo del Rap (Video)

16 enero, 2021 Leido: 170

Anahí Schmidt, es una artista local, que comenzó en el arte del baile hace aproximadamente 10 años, principalmente con el ritmo Hip Hop, hasta que un día espontáneamente, se introdujo en el mundo del Rap.



Ha logrado tener trascendencia a nivel local, regional y nacional, y para comentar cómo viene creciendo su carrera artística dialogó esta mañana con LU24. “Tengo mucho apoyo local y eso lo valoro un montón, pero llegar a que me escuchen en otros países es una locura, eso no me lo imaginaba”, expresó.

Marcando su esencia en su perfil de Instagram @avecesrimoavecesno, y en su página de youtube “Anami Mc”, Anahí marca fuerte su estilo, escribiendo sus propias letras, atraída especialmente por el Rap, allí donde se desarrolla y crece.

Lanzó su tema “Elevando a Newton”, que según manifestó fue el que más trabajo conllevó y consigo su video, y en ese sentido explicó “detrás lleva un proceso muy largo, hasta que queda terminada al 100”, también cuenta un videoclip grabado en las calles de Tres Arroyos y dijo “la mayoría de las personas que están en el video todos raperos de acá, y todos tienen sus canciones y querían que estén ahí”.

Destacando el crecimiento y el espacio que se le da a los ritmos urbanos en la ciudad, indicó “cada vez hay más chicas que hacen Rap” mostrando su satisfacción por el crecimiento del Rap en Tres Arroyos en general y particularmente de la mano del género femenino.

“Hoy en día que sonemos en la radio es una locura, es muy bueno como se ha aceptado a la movida y como se le da su espacio” comentó. “Está espectacular que los jóvenes se expresen así y se tomen la libertad de hacer la música que quieran” y agregó “el rap lo bueno que tiene es que vos podes hablar absolutamente de lo que quieras”, por eso resaltó la importancia de que los jóvenes se puedan expresar a través de la música y el arte, y además tengan espacios para hacerlo.

“Lo que vale está acá” y “Elevando a Newton” son sus temas más recomendados, aunque no son los únicos de la artista local, y finalizó entusiasmada: “espero seguir, y hacer temas mejores” con una actitud fresca y superadora.

Volver