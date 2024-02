Andrea Finamore evalúa postularse para dirigir Claromecó

22 febrero, 2024

La empresaria Andrea Finamore evalúa su postulación para el próximo 23 de marzo cuando se lleven adelante las elecciones de delegados en las localidades.

Este jueves habló con LU 24 y manifestó que “aún no he decidido nada, lo estoy evaluando; yo tengo el hábito del trabajo, veo cosas que se pueden hacer sin plata, como el ordenamiento, pedir que se respeten los tiempos de poda de los árboles, educar a la gente para que limpie sus veredas, creo que Claromecó debe definir “qué Claromecó queremos”, no sólo para el turista sino para quienes vivimos todo el año acá; no somos unos 800 o 900 como en 1993 cuando me vine a vivir, y si me defino sé que voy a tener el apoyo del intendente Pablo Garate, ya que hemos trabajado juntos para las elecciones, pero a veces correr con el caballo del comisario es una ventaja, y otras no, pero en caso de definirme, voy a hacer las cosas bien porque es decisión del intendente, con quien seguramente voy a contar con el apoyo necesario, una vez que se jubile venir a vivir definitivamente acá”.

“He trabajado en varias instituciones de Claromecó hace 34 años que vivo acá, somos una familia solidaria con todo aquel que necesita algo en alguna situación, estamos siempre a disposición; yo escucho a todo el mundo que dice “Claromecó es un desastre; yo en lo particular me dedico a alquileres, y es la primera vez que veo que el turista se queja del estado en que está la localidad”, relató.

“Quiero destacar que las instituciones y la gente, el común, el vecino, ve y está muy comprometido y quiere que salga adelante, de lo que es hoy, es como que no pasa nada; pasó el verano y estamos en la nada misma, me postule yo o cualquier otro va a ver que apoyarlo porque va a llevar tiempo, al no tener recursos, no va a ser un trabajo fácil, ni yo ni nadie, yo lo que les pido a los vecinos más allá que firmen avales que se comprometan a ir a votar, que sea lo más transparente para la localidad, no importa a quien le dio el aval, es más allá de eso, pero que se comprometa a colaborar con el voto y estar presente ante cualquiera que esté al frente del Ente; creo que somos unos 4200 empadronados en Claromecó, según los que votaron en la última elección”, finalizó.

Volver