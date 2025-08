Transportes Malvinas: No venden bolsas, ni rifas, ni hacen colectas

Andrés Alarcón, jefe de sucursal en Tres Arroyos de Transportes Malvinas, alertó sobre una estafa que se repite año tras año en la ciudad.

En diálogo con LU24, Alarcón desmintió que personal de la empresa esté ofreciendo bolsas, rifas o colectas.

“Eso no es así, ninguna persona de la empresa vende bolsas, no están autorizadas y tampoco lo hacen. Inclusive, las bolsas que han vendido no tienen los logos de Transportes Malvinas. No sabemos quiénes son, pero le pedimos a la gente que no las compre”, señaló.

El jefe de sucursal explicó que la situación se repite cada año, y que en algunos casos los supuestos vendedores han actuado de manera prepotente con vecinos.

“Si alguien se siente presionado, debe comunicarse directamente con la policía”, indicó.

Ante cualquier duda o denuncia, la comunidad puede comunicarse al celular con WhatsApp (2983)-614256 o con el área de Gestión Ambiental del municipio, que también dispone de la información oficial.

Transportes Malvinas recordó que su única función es la recolección de residuos y el trabajo en la planta de tratamiento, sin ningún tipo de venta directa o campañas de recaudación.

