Andrés De Leo aseguró que no hay ruptura dentro de Juntos por el Cambio

22 noviembre, 2020 Leido: 22

El contador Andrés De Leo fue reelegido como presidente de la Coalición Cívica a nivel provincial, y entrevistado por LU 24, aseguró que el hecho de que la alianza Juntos por el Cambio se haya sostenido luego de la derrota electoral – e incluso del enfrentamiento público de Carrió con Macri- implica que “es el resultante de la voluntad de muchos argentinos de buscar equilibrar el sistema político argentino, de encontrar un contrapeso al kirchnerismo. Por eso le debemos a la sociedad que nos acompañó el mantenernos unidos, sostener los valores que nos trajeron hasta acá pero también revisar qué cosas no se han hecho bien y trabajar por un recambio de políticas que no supimos llevar a cabo con éxito”.



“Soy de los que cree que la Argentina tiene que hacer una revisión profunda de una matriz económica que va de fracaso en fracaso, porque estamos aferrados un modelo que fue exitoso en el siglo XIX y parte del XX mientras hoy, en el mundo, la generación de riqueza, igualdad y progreso para la sociedad está pasando por otro lado. Le pedimos al agro que genere riquezas que evidentemente no puede generar, y en muchos casos con políticas que lo castigan”, reflexionó el dirigente.

En relación al rol de la oposición y las figuran que encarnan algún tipo de liderazgo, y especialmente en torno a la figura de Lilita Carrió, exponente de la Coalición Cívica, De Leo advirtió que “ella ha tenido con Macri una reyerta personal, un choque de personalidades que no tiene que ver con cuestiones políticas de fondo, que seguramente sabrán dejar atrás. Pero no hay una ruptura del espacio político”. En este mismo sentido, aseguró que si bien hubo diferencias en torno al tema de la designación del procurador, “hace pocos días que se empezaron a dar los pasos para modificar la ley para esa designación, y el kircherismo podrá designar un procurador aún más afín que lo que podría ser Rafecas. Y poco más tarde, Lilita fue visitada en su casa por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, con un claro mensaje”.

Para De Leo, en este escenario, “sigue sin asomar un líder excluyente en Juntos por el Cambio, como tampoco ninguno de los partidos puede arrogarse una condición de conductor o líder dentro del espacio. Lo que para mí es bueno, porque de alguna manera nos exige a los dirigentes mayor diálogo y consensos. De hecho, en algunas políticas de Macri nosotros no tuvimos intervención porque el PRO, que había ganado la interna con absoluta claridad, tenía la legitimidad para hacerlo, pero en su momento expresamos nuestra mirada sobre eso. Hoy no se da ese liderazgo. Y si bien nosotros expresamos nuestra voluntad de unidad, entendemos que no es lo mismo que unanimidad”.

