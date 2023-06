De Leo, precandidato a intendente: “Bahía es una ciudad potente que debe crecer en armonía con la región”

El senador provincial Andrés De Leo (CC), precandidato a intendente de Bahía Blanca por Juntos, dijo por LU 24 que piensa llevar adelante “un modelo de gestión con planificación y mucho consenso con los vecinos”. En ese sentido, advirtió que “es una materia pendiente de nuestro gobierno y es lo que nosotros estamos proponiendo de cara a los próximos años”.

“Bahía Blanca es una ciudad potente, con recursos extraordinarios, que debe crecer en armonía con la región”, consideró.

Al ser consultado sobre la relación con el PRO, que cerró un acuerdo con Patricia Bullrich, manifestó que “un sector va con ella y otro con Horacio Rodríguez Larreta, otro tanto puede ocurrir con la Unión Cívica Radical. Nosotros en la CC definimos en la provincia acompañar a Diego Santilli y que en muchos municipios, fundamentalmente en la Sexta Sección Electoral, sea un dirigente de la Coalición Cívica quien encabece la lista de candidatos a intendente”.

“La nuestra será una propuesta plural con dirigentes de todos los espacios, inclusive personas que no provienen de la política”, subrayó.

“Bahía Blanca es la ciudad más grande del sur y una de las más importantes de Argentina que tiene un enorme potencial, cuenta con recursos humanos extraordinarios y genera una enorme cantidad de talentos, pero todavía tiene muchas demandas en materia de infraestructura, a muchos sectores el progreso no ha llegado y lamentablemente hay más de 113 mil personas por debajo de la línea de la provincia. Eso no se condice con la ciudad potente, en ello debemos trabajar para brindarles mejor calidad de vida a los bahienses”, concluyó.

