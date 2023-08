Andrés De Leo: “el descontento de la sociedad es con la dirigencia política”

16 agosto, 2023

Las elecciones PASO del domingo continúan dando que hablar y esta mañana, en LU 24 conversamos con Andrés De Leo, quién era precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en la ciudad sureña de Bahía Blanca.

Sobre las sensaciones, comentó: “hemos hecho una PASO extraordinaria. Porque nos tocó estar en la lista menos competitiva a nivel local y nacional.” Y agregó: “haber logrado casi un empate técnico nos deja muy satisfechos, pero uno no puede obviar el resultado nacional que ha sido la confirmación del hartazgo y el descontento de gran parte de la sociedad no sólo con el gobierno nacional y provincial, sino que también con la dirigencia política.”

Además, realizó una autocrítica sobre su partido en general y explicó: “creo que no estuvimos ni muy juntos ni tampoco representamos el cambio tan profundo. Me parece que eso permitió que Javier Milei capitalizara votos no sólo del gobierno oficialista que ha sido el gran perdedor de esta elección, sino que otros de Juntos por el Cambio el 2021 migraron hacia él.”

Por otro lado, y respecto a la captación de Juntos por el Cambio de los votantes de la Libertad Avanza, opinó: “tenemos que trabajar en una agenda que permita a todo el partido estar unido. El gran aprendizaje que nos deja es que no supimos articular los consensos y tampoco los disensos.” Y concluyó: “lo importante no es solo tener adhesiones de unidad, sino administras los disensos. Hay que tener claramente una propuesta más potente en función de los cambios que Argentina necesita hoy por hoy.”

Volver