Andrés De Leo en Tres Arroyos: “La Coalición Cívica quiere sumar a un proyecto superador”

17 marzo, 2021 Leido: 69

El senador Andrés De Leo, presidente de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, visitó hoy Tres Arroyos y se reunió con referentes de esa fuerza política a nivel local como María Cecilia del Aguila, Hernán Torres, José del Pino y Francisco Draghi. Sobre la oficialización del calendario electoral para las legislativas de este año, que pone a todos los actores políticos a definir estrategias, De Leo consideró que “un sistema electoral no puede manipularse por los intereses de un sector en particular y mucho menos del gobierno. Por eso entendemos que es importante sostener el cronograma y el sistema salvo que por un amplio consenso se optara por algo superador, que no sea por supuesto eliminar una elección. Nosotros propusimos el sistema de boleta única, económico, transparente y que permitiría el ahorro de millones de pesos, y también nos resistimos a la posibilidad de que se eliminen las PASO, por eso celebramos que la Cámara Electoral haya fijado la fecha”.

“Los números corroboran que la estrategia sanitaria ha sido equivocada, y la falta de vacunas va a condicionar mucho, pero tenemos la obligación de que la gente se pueda expresar a través del voto y que diga si el rumbo es correcto o hay que corregir cosas. Y que por supuesto se pueda ver en Juntos por el Cambio una alternativa mejor para los bonaerenses y todos los argentinos”, consideró De Leo.

Respecto de los movimientos internos dentro de la propia alianza, con reclamos de mayor protagonismo por parte del radicalismo y dirigentes del PRO que se recortan como figuras opositoras gravitantes en el escenario político, el legislador advirtió que “es bastante normal y genuino que cuando se acerca una elección pase esto; pero hay que destacar que es la primera experiencia política en la historia argentina en la que un acuerdo que fue electoral y luego gobernó, se sostiene después de una derrota. Por eso es un desafío muy grande para los dirigentes, trabajar para que esto sea alternativa para un gobierno que sea superador del anterior. Y por supuesto también ha traído, esa derrota, coletazos en algunos socios nuestros, discusiones en el liderazgo, pero no es nuestro caso: los liderazgos en la Coalición Cívica están claros y somos un partido ordenado y en crecimiento, y entendemos que a la hora de sumar alternativas va a ser importante, siempre dentro del marco de sostener la unidad”.

En este mismo sentido se expresó en torno a la conformación de la fuerza a nivel local, al asegurar que “es muy importante que en Tres Arroyos haya mujeres y hombres jóvenes, otros con experiencia, algunos desde otros espacios políticos y otros, ciudadanos independientes que se suman a esta alternativa. Y esto le ha hecho bien a la CC pero también a Juntos por el Cambio. En Tres Arroyos no nos fue tan bien, salimos terceros en el marco de una Sexta Sección donde la fuerza obtuvo el 51%, por eso hay que trabajar porque este espacio se recupere en el distrito y esta gente que ha sumado la Coalición Cívica puede ser una buena opción. Si puede ser dentro de la unidad, mejor, y si tenemos que discutir candidaturas veremos cómo se resuelve”, concluyó.

Volver