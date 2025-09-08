Andrés De Leo: “Fue prácticamente una proeza quedar terceros en la 6ª”

8 septiembre, 2025 0

El diputado provincial electo, Andrés De Leo, de Somos Buenos Aires, analizó a través de LU 24 el resultado electoral del domingo dio precisiones sobre el trabajo realizado y se refirió también a su proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular.

“Fue prácticamente una proeza, y me animo a decir sin falsa modestia que para nosotros fue una fiesta cívica porque era una elección muy compleja porque enfrentábamos en unos distritos muy difíciles, y lamentablemente teníamos que enfrentar una elección polarizada a nivel nacional, o en contra del gobierno de Kicillof o de Milei, y salir de esa polarización sin recursos económicos era difícil”. En Bahía Blanca logramos romper el piso electoral, y con la ayuda de algunos municipios alcanzamos a colar dos diputados, y en la Provincia no hemos logrado colar otros candidatos salvo en la cuarta sección”, dijo.

“La gente ha votado en confianza porque nos conoce, siempre hemos honrado los compromisos de devolverle a la ciudadanía el voto de confianza y esta vez no será diferente”, explicó.

“Me da la impresión de que hacer política solamente “en contra de” convoca a un espacio que se ha cansado de ver gobernar la Provincia y el país al kirchnerismo, pero creo que hay otra forma para romper con estas formas; nosotros podemos estar de acuerdo con no formar parte del kirchnerismo pero no nos integramos a La Libertad Avanza, porque tenemos otra forma de gobernar la Provincia, la que no se hace a los gritos ni a las trompadas; en algún momento la polarización “se le va a venir en contra” escuché decir hace tiempo Lilita Carrió, y ahora sucedió porque el país no se puede construir de esa manera y cuando saltan casos de corrupción los niegan como hace el kirchnerismo”, manifestó.

“Nosotros no pensamos en pintar de violeta un país, sino que pensamos que el Estado debe invertir en infraestructura, educación y salud, y cuando a la gente se la convoca para votar en contra de, el “contra de” se vuelve en contra tuyo”.

“La VTV es un curro”

Respecto a su proyecto para eliminar la VTV, De Leo dijo que “en el mundo los siniestros viales obedecen a fallas humanas, por errores que pueden ser excusables o no; el 8,5 a fallas en infraestructuras en rutas, y solamente el 1 o 1,5% obedece a fallas mecánicas, que incluso cuando uno hace la VTV puede haber luego fallas, creo que es inversa la proporción, en primer lugar la prevención, luego rutas acordes, infraestructura y en tercer lugar el tema de los controles de los vehículos, además del costo que tiene la verificación, y las multas que se aplican, que son altísimas y cuyo dinero podría ser usado para infraestructura vial, creo que esto es un curro”.

