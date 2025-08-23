Andrés De Leo: “Queremos romper una polarización tóxica” (audios)

23 agosto, 2025 0

El contador Andrés De Leo, nacido en Tres Arroyos, criado en Indio Rico y radicado en Bahía Blanca, lidera la lista de candidatos a diputados de Somos Buenos Aires por la Sexta Sección Electoral. De visita en LU 24, aseguró que “queremos romper la polarización toxica que nos propone la agenda nacional y tiene que ver con esta pseudopelea entre Milei y Cristina: descalificaciones y nada constructivo”.

El histórico dirigente de la Coalición Cívica, acompañado por la montehermoseña Trinidad Barda Schell, quien ocupa el cuarto lugar de la nómina, sostuvo que “ voy a ser el diputado de esta región, sin importar los partidos que representamos y quiénes gobiernan en los municipios”.

“La gente ya empieza a cansarse y se manifiesta en no ir a votar y la falta de esperanza que uno ve. Somos Buenos Aires es la idea de generar una alternativa con una lista territorial”, remarcó.

De Leo apuntó a cambiar el modelo de gestión política de la provincia de Buenos Aires, “con clara mirada en el Conurbano”, y también criticó al Gobierno Nacional que “abandonó esta región”. En ese sentido, criticó el veto del Presidente a la ley de emergencia para Bahía Blanca tras la trágica inundación. “Es terrible la falta de la empatía”, afirmó.

Por su parte, Barda Schell expresó que “hace tiempo que venimos recorriendo la sección, nos moviliza la falta de oportunidades para todos, no solamente para la juventud, queremos poder cambiar realidades y la conectividad es muy importante para el fortalecimiento de los pueblos”.

Finalmente, sobre la postura de Lilita Carrió, De Leo consideró que “está esperando que este tiempo calme. Ella ha tenido una mirada muy crítica, fundamentalmente del proceso que estamos atravesando ahora, preocupada por los hechos de corrupción que alertó el año pasado”.

Volver