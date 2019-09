Andrés Mazzitelli recibirá un reconocimiento a su trayectoria en La Plata

El músico y artista tresarroyense Andrés Mazzitelli será reconocido el sábado, a las 18:00, en el Auditorio Nunca Más, del Senado de la Provincia de Buenos Aires, en calle 7 y 49 de La Plata.



El evento, es un espectáculo literario y musical denominado “No te des por vencido ni aún vencido”, en homenaje a Pedro B. Palacios “Almafuerte”.

“Estoy un poco sorprendido, es como que me excede, yo no había mandado nada sobre el concurso, y creo que ha sido por una cuestión de relevamiento periodístico, y me consultaron respecto a si me ubicaban en teatro o música, pero finalmente lo unificaron y me lo otorgan a la trayectoria; me enteré porque tengo un amigo que trabaja en la casa de gobierno, Guillermo Cavia, y cuando se publicó esto me mando la noticia, y luego me llego la notificación oficial”, relató Mazzitelli a LU 24.

Asimismo, dijo que “hay otro tresarroyense, Juan Carlos Cellerino, que vive en La Plata y también será distinguido”. Es Licenciado en Comunicación Social y Locutor Nacional. Ha realizado varios trabajos en el ámbito periodístico entre los que se cuentan el diario El Sol de Quilmes, el diario Hoy de la Ciudad de La Plata y el diario El Día de esta Capital Provincial. Desarrolla su actividad haciendo prensa institucional en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.