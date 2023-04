Andrés Reta es el nuevo presidente del Club Tres Arroyos 24 de Abril

22 abril, 2023

Se realizó la Asamblea General Ordinaria del Club Tres Arroyos 24 de Abril, donde se aprobó la memoria y estados contables del ejercicio 2022-2023. En la misma, se determinó que la entidad donó un total de $ 1.026.702 a distintas instituciones locales. También y se procedió a la renovación de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta para el período 2023-2024.

De esta manera, se cumplieron las formalidades habituales ante cada cambio de autoridades, tuvo lugar un diálogo entre los integrantes sobre las distintas iniciativas que se impulsaron y se compartió un encuentro de camaradería.

Reta habló sobre lo que será su gestión, y dijo a LU 24 que “pensamos seguir el ritmo con el que trabajamos siempre, con seriedad y entusiasmo, tratando de colaborar con las entidades en lo que necesitan”.

Tenemos un grupo muy unido por lo que no será difícil de sobrellevar la presidencia”, sostuvo y expresó que “nuestro Club es de pocos socios, no hay juventud, uno quiere incorporar a gente más joven que nosotros, pero es muy difícil, a la gente le cuesta por el compromiso, por lo que no tenemos una j uventud formada, sí hay comisión de damas, pero es difícil, muy difícil.

Finalmente agradeció “por la difusión de nuestras actividades por LU 24 y el resto de los medios”

La Comisión directiva

Presidente: Reta Andrés

Vicepresidente: Traverso Guillermo

Secretario: Aguinaga José Daniel

Prosecretario Balda Roberto

Tesorero: Olocco Daniel

Protesorero Di Vincenzo Guillermo

Vocal: Ceccarelli Luis

Vocal Altuna Carlos

Vocal: Caldano Roque

Revisores de cuentas

Revisor titular: Monticelli Daniel

Revisor suplente: Borra Jorge

